Millionen-Investition: Münchner Unternehmen will in Plauen aus Kunststoff Rohöl herstellen

Auf dem Plamag-Gelände tut sich was: Ein Münchner Unternehmen will dort ab Herbst eine Pilotanlage betreiben. Welche Auswirkungen hat das auf Umwelt und Anwohner?

Die Veränderungen auf dem Plamag-Gelände an der Pausaer Straße in Plauen sind offensichtlich: Mehrere Edelstahlbehälter wurden dort direkt hinter dem Zaun installiert, dazu ein rund 30 Meter hoher Schornstein. Anwohner reagieren irritiert bis alarmiert: „Welche Baumaßnahmen stehen in der Plamag an?“ fragt ein Anwohner in einer E-Mail an...