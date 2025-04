Mit dem singenden Stadtführer geht es durch Plauen

Am Freitag ist Saisonstart für besondere Führungen durch die Vogtlandstadt

In Plauen ist am Freitag, 25. April, Saisonstart für die musikalischen Stadtführungen. Der „singende Stadtführer“ Marvin Schaarschmidt schlüpft dann wieder in die Rolle des „Arion von Sorgenfrei“, der durch die Wandervogelbewegung um 1900 in die Großstadt Plauen kommt und dort die schöne Plavia trifft. Mit selbstkomponierten Liedern...