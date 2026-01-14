Mit der Baumesse startet das Februar-Programm der Festhalle in Plauen

Freunde skurrilen Humors, rockiger Musik und märchenhafter Musical-Stimmung finden ebenso Angebote, was noch nicht alles ist.

Das Programm der Festhalle Plauen startet mit der Messe Vogtland-Bau in den Februar. Am 7./8. Februar, jeweils ab 10 Uhr, präsentieren Aussteller aus den Bereichen Bau, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien und Finanzierung ihre Angebote – das bewährte Spektrum, so die Veranstalter. Beim vorigen Jahrgang hatte etwa die Firma Kummer (im...