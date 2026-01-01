Mit Fellmütze, Hut und Zigarre: Diese mutigen Vogtländer stiegen zum Jahreswechsel in die eiskalte Talsperre Pöhl

Plauen
Insgesamt 14 mutige Schwimmer gingen bei frostigen Temperaturen im Pöhler Stausee baden. Hier sind die schönsten Bilder des kuriosen Vergnügens.
Schon der Gedanke daran, lässt Warmduscher frösteln. Am letzten Tag des Jahres lud der Tauchclub Nemo Plauen zum traditionellen Silvesterbaden ins Vereinsgelände an der Talsperre Pöhl in Gansgrün ein. Bei knackigen 4 Grad unter null Lufttemperatur und Schneegestöber wagten sich 14 mutige Schwimmer kurz vor dem Jahreswechsel in die eiskalten...
