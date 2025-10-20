Mit Mondscheinfahrt endet Veranstaltungssaison in der Freizeitanlage am Plauener Syratal: 115.000 Gäste kamen in diesem Jahr

Plauen
Noch bis zum ersten Sonntag im November ist das Gelände rund um die Parkeisenbahn geöffnet. Doch die Gäste müssen wegen Bauarbeiten einen Mini-Umweg in Kauf nehmen.
Wirklich gewundert hat sich Marcel Kaiser nicht, als es kürzlich - während der Arbeiten am neuen Empfangsgebäude der Parkeisenbahn - eine kleine Überraschung gab. Plötzlich seien da keine Fundamente gewesen, jedenfalls nicht in einem Meter Tiefe, wie es im Bauplan von 1959 eingezeichnet ist. „Das hing damals womöglich mit der...
