Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mit Spaten und gelben Gummistiefeln: Plauens Bürgermeister packen für Baumpflanz-Challenge an

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Mit Spaten und gelben Gummistiefeln: Plauens Bürgermeister packen für Baumpflanz-Challenge an
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Hauszwetschge kam jetzt in Plauen in die Erde. Die Pflanzung gehört zu einem aktuellen Internetphänomen.

Die seit Wochen im Internet verbreitete Baumpflanz-Challenge hat jetzt auch die Verwaltungen im Vogtland erreicht. Nach Landrat Thomas Hennig (CDU) griff vor wenigen Tagen auch Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner zum Spaten. Gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Kämpf (beide CDU) brachte er eine Hauszwetschge auf einer Streuobstwiese zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.10.2025
2 min.
Oktoberfest-Fieber in Mittweida: Das sind die schönsten Bilder
 6 Bilder
Der Markt in Mittweida verwandelte sich am Freitag- und Samstagabend in ein Mekka für Bayernfans – die Stimmung war ausgelassen.
Julia Czaja
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23.09.2025
3 min.
Social-Media-Trend erfasst das Erzgebirge
Auch die Stadt Annaberg-Buchholz wurde bereits zur Baumpflanz-Aktion aufgefordert. Gemeinsam mit den Waldpädagoginnen Silvia Hofmann (l.) und Julia Wohlgemuth haben die Zweitklässlerinnen Mascha, Lisa Mai und Sham (v. l.) in der Kita Mäuseburg daraufhin eine Nordmanntanne gepflanzt.
Die Erzgebirger packt das Baumpflanz-Fieber. Grund ist eine Challenge – sprich Herausforderung –, die sich wie ein Kettenbrief rasant in den sozialen Medien verbreitet. Dabei ist nicht nur der Unterhaltungsfaktor groß.
Patrick Herrl
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel