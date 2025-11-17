Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mit Wildschweinen bei Mehltheuer zusammengestoßen – Autofahrerin unter Schock

Nach dem Unfall bei Mehltheuer waren die Wildschweine geflohen.
Nach dem Unfall bei Mehltheuer waren die Wildschweine geflohen. Bild: Symbolbild: Jens Büttner/dpa
Nach dem Unfall bei Mehltheuer waren die Wildschweine geflohen.
Nach dem Unfall bei Mehltheuer waren die Wildschweine geflohen. Bild: Symbolbild: Jens Büttner/dpa
Plauen
Mit Wildschweinen bei Mehltheuer zusammengestoßen – Autofahrerin unter Schock
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 42-Jährige musste im Rettungswagen behandelt werden. Was aus den Tieren wurde.

Eine 42-jährige Autofahrerin musste von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes behandelt werden, nachdem sie an diesem Montag bei Mehltheuer mit Wildschweinen zusammengestoßen war. Darüber hat die Polizei berichtet. Die Frau war am Morgen auf der Bundesstraße 282 unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam sie gegen 7.45 Uhr mit ihrem Skoda aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:37 Uhr
3 min.
Die Kessler-Zwillinge sind gestorben
Alice (l.) und Ellen Kessler wurden als Sängerinnen und Tänzerinnen international berühmt. (Archivbild)
Ellen und Alice Kessler standen auf den Bühnen der Welt, traten mit Stars wie Frank Sinatra auf. Jetzt sind die beiden Schwestern gemeinsam gestorben.
15.10.2025
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
Ein dunkelgrüner Wagen soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Nun weiß die Polizei mehr.
Lutz Kirchner
Von Armin Käfer
3 min.
18:39 Uhr
3 min.
Leitartikel zum Rentenstreit: Warum noch länger warten mit der Rentenreform?
Meinung
Wie hoch soll das Rentenniveau ab 2031 sein? Der unionsinterne Streit darüber hat inzwischen die schwarz-rote Koalition erfasst.
Der Widerstand der Jungen Union wächst sich zum Koalitionsstreit aus: • SPD beharrt auf Rentenbeschlüssen der schwarz-roten Koalition - Kanzler Merz schlägt eine Kompromisslösung vor
Armin Käfer
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
15:50 Uhr
1 min.
15-Jährige und 50-jähriger Mann verletzt bei Auffahrunfall in Syrau
In Syrau passierte ein Auffahrunfall.
Der Unfall passierte an einer Baustellenampel. Der Schaden fiel vergleichsweise hoch aus.
Lutz Kirchner
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel