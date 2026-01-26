Mobbing, Handysucht, Toilettenverbot: Was Plauens Jugendliche bewegt und wer ihnen jetzt helfen will

Zwei Plauener Schülerinnen haben über Probleme berichtet, die bei einer Kinder- und Jugendkonferenz zur Sprache kamen. Plauener Stadträte reagierten schockiert: „Was wünscht ihr euch von uns?“

Inzwischen ist es eine kleine Tradition: Schülerinnen und Schüler berichten im Bildungsausschuss des Plauener Stadtrates über die jährlich vom Deutschen Kinderschutzbund initiierte Kinder- und Jugendkonferenz im Rathaus und deren Ergebnisse. Im vergangenen Sommer fand die fünfstündige Veranstaltung zum dritten Mal statt - mit rund 80...