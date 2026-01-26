MENÜ
  • Mobbing, Handysucht, Toilettenverbot: Was Plauens Jugendliche bewegt und wer ihnen jetzt helfen will

Amely Kropfgans (links) und Leonie Rowan setzen sich für Plauens Kinder und Jugendliche ein.
Amely Kropfgans (links) und Leonie Rowan setzen sich für Plauens Kinder und Jugendliche ein. Bild: Sabine Schott
Viele Kinder und Jugendliche haben Probleme, das Handy aus der Hand zu legen.
Viele Kinder und Jugendliche haben Probleme, das Handy aus der Hand zu legen. Bild: Yui Mok/Press Association/dpa
Konzepte gegen Gewalt an Schulen werden auch in Plauen gesucht.
Konzepte gegen Gewalt an Schulen werden auch in Plauen gesucht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Mobbing, Handysucht, Toilettenverbot: Was Plauens Jugendliche bewegt und wer ihnen jetzt helfen will
Redakteur
Von Sabine Schott
Zwei Plauener Schülerinnen haben über Probleme berichtet, die bei einer Kinder- und Jugendkonferenz zur Sprache kamen. Plauener Stadträte reagierten schockiert: „Was wünscht ihr euch von uns?“

Inzwischen ist es eine kleine Tradition: Schülerinnen und Schüler berichten im Bildungsausschuss des Plauener Stadtrates über die jährlich vom Deutschen Kinderschutzbund initiierte Kinder- und Jugendkonferenz im Rathaus und deren Ergebnisse. Im vergangenen Sommer fand die fünfstündige Veranstaltung zum dritten Mal statt - mit rund 80...
