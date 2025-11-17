Modellbahnausstellung in Plauen lädt zur Zeitreise ein: Erstmals dreht Berliner Trümmerbahn in Ruinenlandschaft ihre Runden

Der 1. Plauener Modelleisenbahnclub thematisiert die Bombardierung des Oberen Bahnhofes vor 80 Jahren. Für einen weiteren Höhepunkt sorgt ein gebürtiger Plauener, der seit vielen Jahren in Berlin lebt.

Modelleisenbahntradition in Verbindung mit Heimatgeschichte ist das Ding vom 1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948. Seit Samstag rattern in der Aula der Friedensschule die Modellbahnzüge über insgesamt zehn Anlagen. Einer der Themenschwerpunkte ist diesmal die Bombardierung des Oberen Bahnhofes vor 80 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges. Modelleisenbahntradition in Verbindung mit Heimatgeschichte ist das Ding vom 1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948. Seit Samstag rattern in der Aula der Friedensschule die Modellbahnzüge über insgesamt zehn Anlagen. Einer der Themenschwerpunkte ist diesmal die Bombardierung des Oberen Bahnhofes vor 80 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges.