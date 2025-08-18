Modernisierung abgeschlossen: Knapp zwei Millionen Euro haben den Schulstandort Pausa fit für die Zukunft gemacht

Plauen
Über mehrere Jahre war die Pausaer Schule eine Baustelle. Nach den Sommerferien konnte der fertiggestellte Schulkomplex nun offiziell eingeweiht werden. Was alles realisiert wurde.
Großes Aufatmen in Pausa-Mühltroff. Endlich ist das größte Bauprojekt der Stadt der vergangenen fünf Jahre beendet. Jetzt präsentiert sich die Grund- und Oberschule als Schmuckstück. „Wir haben nicht nur gebaut, sondern Zukunft gestaltet“, äußerte Michael Pohl, Bürgermeister von Pausa-Mühltroff, anlässlich der offiziellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.