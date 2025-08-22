Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Möschwitz feiert 80 Jahre Feuerwehrgeschichte: Ein Dorf in Feststimmung

Knapp 50 Helfer packten an, um das Festzelt für das Feuerwehrfest in Möschwitz aufzubauen.
Knapp 50 Helfer packten an, um das Festzelt für das Feuerwehrfest in Möschwitz aufzubauen.
Möschwitz feiert 80 Jahre Feuerwehrgeschichte: Ein Dorf in Feststimmung
Von Claudia Bodenschatz
Der Pöhler Ortsteil startete in ein Wochenende voller Feuerwehraction und Programmhöhepunkte. Was die Besucher erwartet.

Die Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Das Festzelt steht. Das Dorf hat sich in Schale geworfen, denn am Wochenende wird im Pöhler Ortsteil Möschwitz gefeiert. Grund dafür ist das 80-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Und dafür packen der Dorf- und Heimatverein Möschwitz, die Freiwillige Feuerwehr Möschwitz und die...
