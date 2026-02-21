Monty Pythons Klassiker „Spamalot“ erobert die Bühne in Plauen

Plauen
„Spamalot“ verbindet die Welt der Ritter mit dem unvergleichlichen Witz von Monty Python. Ein Abend im Vogtlandtheater verspricht absurde Komik und überraschende Wendungen. Wer ist der visionäre Held?
Das Musical „Monty Pythons Spamalot“ ist am 22. Februar, 18 Uhr, im Vogtlandtheater Plauen zu erleben. Monty Python war eine britische Komikergruppe, der 1970er- und 80er-Jahre. 1975 veröffentlichte sie den Film „Die Ritter der Kokosnuss“ über die Sage um König Artus. Dreißig Jahre später entstand darauf basierend das Musical...
