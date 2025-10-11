Moped-Fahrerin bei Auffahrunfall in Plauen verletzt

Plauen
Die 16-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
In Plauen ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, fuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota gegen 14.10 Uhr die Jößnitzer Straße in der Reißiger Vorstadt. Als die Fahrerin nach links in die Schlachthofstraße abbiegen wollte, musste sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.