Mopedfahrer stürzt bei Unfall in Plauen und verletzt sich

Dem 20-Jährigen war die Vorfahrt genommen worden.

Einem Mopedfahrer ist am Dienstagnachmittag in Plauen-Reusa die Vorfahrt genommen worden. Es kam zur Kollision. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Der 20-jährige Simson-Fahrer war demnach gegen 16.10 Uhr auf der Röntgenstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung des Helios Vogtland-Klinikums kam es zur...