MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mühltroffer Faschingsverein in den Startlöchern: Das sind die Highlights der närrischen Saison

Die stolzen Mühltroffer Gardemädchen freuen sich auf die närrische Zeit.
Die stolzen Mühltroffer Gardemädchen freuen sich auf die närrische Zeit. Bild: Simone Zeh
Die stolzen Mühltroffer Gardemädchen freuen sich auf die närrische Zeit.
Die stolzen Mühltroffer Gardemädchen freuen sich auf die närrische Zeit. Bild: Simone Zeh
Plauen
Mühltroffer Faschingsverein in den Startlöchern: Das sind die Highlights der närrischen Saison
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mühltroff geht es immer schon im Januar los mit dem Fasching. Warum diesmal wohl noch mehr als sonst „gearbeitet“ wird.

Ob Bauarbeiter oder Koch, Chefin oder Flugbegleiterin: „Berufe gibt’s in großer Zahl – beim MCG wird’s echt genial!“ Gemäß diesem Motto wollen die Mühltroffer Karnevalisten in der fünften Jahreszeit erneut auftrumpfen. Und zur Freude aller Faschingsnarren gibt es Neues in der 54. Saison der Mühltroffer Carnelvalsgesellschaft (MCG)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
03.12.2025
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
16:06 Uhr
2 min.
Studie: Psychische Erkrankungen bei Mädchen nehmen stark zu
Essstörungen haben besonders bei 15- bis 17-jährigen Mädchen in Sachsen zugenommen, berichtet die DAK-Gesundheit. (Symbolbild)
Angst, Depression, Essstörung: Immer mehr Mädchen in Sachsen kämpfen damit. Was eine neue Studie zeigt – und warum Ärzte Alarm schlagen.
16:08 Uhr
1 min.
Israel übergibt Leichen von 15 Palästinensern nach Gaza
Aus Israel übermittelte Leichen von Palästinensern im Süden des Gazastreifens. (Archivbild)
Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen übermittelt. Israelische Kreise bestätigten die Übergabe. Mit dem Schritt, der auf die Rückführung der letzten...
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
23.11.2025
2 min.
Stadtrat von Pausa-Mühltroff trifft sich zur Sondersitzung zum Thema Windkraft
Windkrafträder dominieren das Stadtbild von Pausa-Mühltroff aus der Entfernung.
Pausa-Mühltroff lehnt weitere Windkraftanlagen in seinem Gebiet ab. Eine entsprechende Stellungnahme wollen die Stadträte am Montag auf den Weg bringen.
Simone Zeh
Mehr Artikel