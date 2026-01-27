Mühltroffer Faschingsverein in den Startlöchern: Das sind die Highlights der närrischen Saison

In Mühltroff geht es immer schon im Januar los mit dem Fasching. Warum diesmal wohl noch mehr als sonst „gearbeitet“ wird.

Ob Bauarbeiter oder Koch, Chefin oder Flugbegleiterin: „Berufe gibt’s in großer Zahl – beim MCG wird’s echt genial!“ Gemäß diesem Motto wollen die Mühltroffer Karnevalisten in der fünften Jahreszeit erneut auftrumpfen. Und zur Freude aller Faschingsnarren gibt es Neues in der 54. Saison der Mühltroffer Carnelvalsgesellschaft (MCG)... Ob Bauarbeiter oder Koch, Chefin oder Flugbegleiterin: „Berufe gibt’s in großer Zahl – beim MCG wird’s echt genial!“ Gemäß diesem Motto wollen die Mühltroffer Karnevalisten in der fünften Jahreszeit erneut auftrumpfen. Und zur Freude aller Faschingsnarren gibt es Neues in der 54. Saison der Mühltroffer Carnelvalsgesellschaft (MCG)...