  • Müll, Verfall, Leerstand: Verwahrlosung macht sich an Plauener Hauptverkehrsader breit

Blick auf die Martin-Luther-Straße – eine viel befahrene Verkehrsader in Plauen. Müll, Verfall, Schmierereien: Am Straßenrand war dort zuletzt Verwahrlosung wahrzunehmen.
Blick auf die Martin-Luther-Straße – eine viel befahrene Verkehrsader in Plauen. Müll, Verfall, Schmierereien: Am Straßenrand war dort zuletzt Verwahrlosung wahrzunehmen. Bild: Ellen Liebner
Müll an einer der wichtigsten Verkehrsadern Plauens. Der hölzerne Vorbau wurde errichtet, um Fußgänger vor dem bröselnden Gebäude zu schützen.
Müll an einer der wichtigsten Verkehrsadern Plauens. Der hölzerne Vorbau wurde errichtet, um Fußgänger vor dem bröselnden Gebäude zu schützen. Bild: Ellen Liebner
Hier wohnt schon lange niemand. Fehlende Fenster im Erdgeschoss werden offenbar als Einladung zum Müllentsorgen interpretiert.
Hier wohnt schon lange niemand. Fehlende Fenster im Erdgeschoss werden offenbar als Einladung zum Müllentsorgen interpretiert. Bild: Ulrich Riedel
Ein symbolträchtiges Bild. Die Stadtwerke werben mit Erich Ohsers Comicfiguren Vater und Sohn. Davor stand längere Zeit nicht abgeholter Sperrmüll. Inzwischen wurde die alte Couch entfernt.
Ein symbolträchtiges Bild. Die Stadtwerke werben mit Erich Ohsers Comicfiguren Vater und Sohn. Davor stand längere Zeit nicht abgeholter Sperrmüll. Inzwischen wurde die alte Couch entfernt. Bild: Ulrich Riedel
Plauen
Müll, Verfall, Leerstand: Verwahrlosung macht sich an Plauener Hauptverkehrsader breit
Von Ulrich Riedel
Während der Bauarbeiten am Edeka-Kreisel bot der untere Bereich der Martin-Luther-Straße ein desaströses Bild. Was Anwohner befürchten und wie sich die zuständigen Behörden dazu äußern.

Seit Februar war eine der meistbefahrenen Plauener Verkehrsadern zur Sackgasse geworden. Während der Bauzeit des neuen Kreisverkehrs und des zeitgleich errichteten Edeka-Marktes blieb es ungewöhnlich still entlang der Martin-Luther-Straße bis zur Kreuzung Jößnitzer Straße. Doch in diesem Zeitraum hat dort Verwahrlosung um sich gegriffen:...
