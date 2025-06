Museumsnacht: Trams und Busse in Plauen fahren länger

Die Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren am Freitag, 27. Juni, nach einem Sonderfahrplan.

Plauen.

Die Plauener Straßenbahn fährt am Freitag zur Museumsnacht öfter als an normalen Freitagen. Laut Verkehrsleiter Martin Strehlau fahren die Straßenbahnen und Stadtbusse bis gegen 20 Uhr wie gewohnt. Ab 20 Uhr werde ein Nachtverkehr nach einem Sonderfahrplan mit Straßenbahnen nach Neundorf, Plamag, Preißelpöhl, Waldfrieden und Reusa und mit einer angepassten Nachtbuslinie N3 Tunnel–Ostvorstadt–Südvorstadt–Tunnel im 30-Minuten-Takt bis gegen 1 Uhr angeboten. An der zentralen Haltestelle Tunnel bestünden jeweils zu den Minuten .15 und .45 Rundumanschlüsse mit allen Linien. Der letzte Anschluss am Tunnel mit Fahrten stadtauswärts findet laut Strehlau um 0.45 Uhr statt. Die Nachtbuslinien N1, N2 und N4 verkehren nicht. (kru)