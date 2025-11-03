Musik mit Bratpfanne und Mörser: Spanische Gruppe Vigüela begeistert bei Folkherbst im Plauener Malzhaus

Es war das 4. Wertungskonzert des internationalen Wettbewerbs, welcher zum 33. Mal stattfindet. Das Publikum erwarteten ungewohnte Töne.

Vigüela entführte das Malzhauspublikum am Samstag in die spanische Region Castilla-la-Mancha. Für ihre Musik voll Leidenschaft und Gefühl verwendet die Gruppe einen Sound, der von den Vorfahren überliefert wurde und der auf der Weitergabe von Botschaften basiert. Typisch für die traditionelle Musik ist der melismatische Gesang - eine Silbe...