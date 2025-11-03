Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Musik mit Bratpfanne und Mörser: Spanische Gruppe Vigüela begeistert bei Folkherbst im Plauener Malzhaus

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Musik mit Bratpfanne und Mörser: Spanische Gruppe Vigüela begeistert bei Folkherbst im Plauener Malzhaus
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war das 4. Wertungskonzert des internationalen Wettbewerbs, welcher zum 33. Mal stattfindet. Das Publikum erwarteten ungewohnte Töne.

Vigüela entführte das Malzhauspublikum am Samstag in die spanische Region Castilla-la-Mancha. Für ihre Musik voll Leidenschaft und Gefühl verwendet die Gruppe einen Sound, der von den Vorfahren überliefert wurde und der auf der Weitergabe von Botschaften basiert. Typisch für die traditionelle Musik ist der melismatische Gesang - eine Silbe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
26.10.2025
2 min.
Sie haben Folk im Blut: Musiker-Trio geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum im Plauener Malzhaus
Die Wettbewerbssaison beim 33. Folkherbst ist noch lang. Doch es gibt bereits einen heißen Kandidaten für den Publikumspreis.
Ellen Liebner
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
13.10.2025
2 min.
Das Griff-Trio zeigt beim Folkherbst in Plauen, was in einem Dudelsack steckt
Die drei Musiker spielen das Instrument auf hohem Niveau. Außerdem kommen auch Flöten, Percussion und sogar Obertongesang zum Einsatz.
Ellen Liebner
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel