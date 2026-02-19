MENÜ
Das Plauener Hotel Alexandra lädt in diesem Jahr wieder zu verschiedenen Veranstaltungen ein.
Das Plauener Hotel Alexandra lädt in diesem Jahr wieder zu verschiedenen Veranstaltungen ein.
Plauen
Musik, Zauberei und Gruseldinner: Plauener Hotel Alexandra will mit Events ins Schwarze treffen
Von Bernd Jubelt
Kulinarischer Genuss und gute Unterhaltung sind der Mix der traditionellen Veranstaltungsreihe im Plauener Hotel an der Bahnhofstraße. Was das Programm in diesem Jahr zu bieten hat.

Das Plauener Hotel Alexandra setzt in diesem Jahr seine Veranstaltungsreihe mit einem Mix aus kulinarischem Genuss und kulturellen Angeboten fort. Erstmals im Programm ist eine Zaubershow. Der 19-jährige Florian Poldrack aus Dresden hat als Illusionist eine eigene Abend-Show zusammengestellt. Interessenten können sich von ihm am Mittwoch, 2....
