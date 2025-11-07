Musikalischer Höhepunkt in der Lutherkirche Plauen: Mozarts Große Messe in c-Moll

Am Sonntag wird zum Chorsinfonischen Konzert eingeladen. Karten kann man jetzt bequem von zuhause aus bestellen.

Die Große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart entstand 1782 und gilt, obwohl unvollendet, als eine der herausragenden Messvertonungen der europäischen Musikgeschichte. Am Sonntag, 9. November, 17 Uhr erklingt das Werk im nächsten Chorsinfonischen Konzert in der Lutherkirche Plauen. Ausführende sind Taryn Knerr und Friederike Urban...