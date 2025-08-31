Musikalischer Parkspaziergang in Plauen: Sonntagsidylle aus dem Bilderbuch

Hunderte Menschen ließen sich durch den Stadtpark treiben, um Kammermusik zu hören.

Als der Musikalische Parkspaziergang vor einigen Jahren in Plauen erfunden wurden, hatten die Veranstalter ganz sicher einen Tag wie diesen Sonntag vor Augen: Herrliches Spätsommerwetter, angenehme Temperaturen und Stadtpark-Idylle wie aus dem Bilderbuch. Entsprechend gut besucht war der Nachmittag. Hunderte Besucher ließen sich durch den Park...