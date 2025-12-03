Musikinstrumentenmuseum vor den Toren Plauens: Karl-Heinz Teuschler sucht Nachfolger

Der Gründer der Raritätenausstellung in Mehltheuer will die Sammlung aus Altersgründen abgeben. Er hat allerdings eine Bedingung.

Die Tage des laut Guinness-Rekordbuch kleinsten Musikinstrumentenmuseums der Welt in Mehltheuer sind gezählt. Museumsgründer Karl-Heinz Teuschler macht nach fast 30 Jahren aus Altersgründen Schluss mit Sammeln und Präsentieren. „Ich möchte, dass das Museum weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ist", sucht der 82-Jährige einen...