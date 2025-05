Nach „Aaziehzeich“: Neues Dialekt-Wort des Jahres im Vogtland für 2025 gesucht

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr sucht das Landratsamt erneut nach dem vogtländischen Wort des Jahres. Welche Begriffe zur Auswahl stehen, und wie man abstimmen kann.

Itze gett‘s fei dorahne lues, oder so ähnlich: Nach „Aaziehzeich“ sucht das Landratsamt ein neues vogtländisches Wort des Jahres für 2025. Erstmals wurde zum Tag der Vogtländer 2024 in Bad Elster ein Dialekt-Wort gekürt. Jetzt dürfen die Vogtländer in einer neuen Runde über ein Lieblingswort abstimmen.