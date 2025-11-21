Nach Ärger um Alkoholkonsum im Plauener Stadtzentrum: Plauens Bürgermeister verabredet sich mit Trinkergruppe zum Arbeitseinsatz

Die Bahnhofstraße ist in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt junger Leute geworden, die dort auch Alkohol trinken. Konflikte mit Händlern und Anwohnern waren die Folge. Nun gibt es jedoch auch Positives zu berichten.

Es waren die letzten wärmenden Sonnenstrahlen, bevor der nahende Winter kürzlich seine ersten Vorboten ins Vogtland schickte. Normalerweise hätten sich die Punks an diesem milden Herbsttag mit anderen Jugendlichen auf der Bahnhofstraße getroffen, um Alkohol zu konsumieren und Musik zu hören. So wie sie es in den zurückliegenden Monaten immer... Es waren die letzten wärmenden Sonnenstrahlen, bevor der nahende Winter kürzlich seine ersten Vorboten ins Vogtland schickte. Normalerweise hätten sich die Punks an diesem milden Herbsttag mit anderen Jugendlichen auf der Bahnhofstraße getroffen, um Alkohol zu konsumieren und Musik zu hören. So wie sie es in den zurückliegenden Monaten immer...