Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition

Plauen
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Der Plauener Verein Colorido setzt sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof ein. Unter dem Titel "Demokratie braucht Räume - kein Platz für Leerstand in Plauen" startete der Verein eine Petition, die sich an die Deutsche Bahn (DB) als Eigentümerin richtet. Ziel sei es, mit der DB in einen Dialog zu...
