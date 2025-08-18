Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition

Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Plauen
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.

Der Plauener Verein Colorido setzt sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof ein. Unter dem Titel "Demokratie braucht Räume - kein Platz für Leerstand in Plauen" startete der Verein eine Petition, die sich an die Deutsche Bahn (DB) als Eigentümerin richtet. Ziel sei es, mit der DB in einen Dialog zu...
