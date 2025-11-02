Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Bränden oder Katastrophen: Wie ist die Unterbringung von Menschen in Notunterkünften in Plauen geregelt?

Es kann schnell passieren, dass ein Brand die Wohnung zerstört (Symbolfoto).
Es kann schnell passieren, dass ein Brand die Wohnung zerstört (Symbolfoto). Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Plauen
Nach Bränden oder Katastrophen: Wie ist die Unterbringung von Menschen in Notunterkünften in Plauen geregelt?
Redakteur
Von Sabine Schott
Nachdem es kürzlich in einer Plauener Wohnung gebrannt hatte, brachte die Stadt den Betroffenen im Hotel unter. Eigentlich gibt es für solche Fälle Notunterkünfte – doch die sind nicht rund um die Uhr vermittelbar.

Es kann schnell passieren, dass Menschen obdachlos werden, etwa durch einen Brand. In diesen Fällen hat die Stadt Plauen für Betroffene Notunterkünfte in der Hinterhand. Die Räume sind aber nicht Eigentum der Kommune. Sie stelle sie vielmehr zur Verfügung, wenn eine Person obdach- bzw. wohnungslos „und keine andere Abhilfe möglich ist“,...
