Nach dem Böllerwurf vor einer Plauener Schule: So ist der Stand der Ermittlungen

Eine Gruppe von Schülern wartete auf den Unterrichtsbeginn, als plötzlich ein Feuerwerkskörper in ihrer Mitte detonierte. Was hat sich seither getan?

Ein halbes Jahr nach dem Böllerwurf vor der Plauener Dittes-Oberschule sind die Untersuchungen der Polizei noch immer nicht abgeschlossen. „Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen weiterhin“, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der „Freien Presse“. Bisher hätten noch nicht alle Zeugen vernommen werden...