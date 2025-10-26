Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach dem großen Erfolg des Plauener Firmenlaufs im Sommer: XXL-Spende an Kinderkrebshilfe überreicht

5000 Vogtländer gingen beim Plauener Firmenlauf im Sommer an den Start. Bild: Ellen Liebner/Archiv
5000 Vogtländer gingen beim Plauener Firmenlauf im Sommer an den Start. Bild: Ellen Liebner/Archiv
5000 Vogtländer gingen beim Plauener Firmenlauf im Sommer an den Start.
5000 Vogtländer gingen beim Plauener Firmenlauf im Sommer an den Start. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Nach dem großen Erfolg des Plauener Firmenlaufs im Sommer: XXL-Spende an Kinderkrebshilfe überreicht
Redakteur
Von Nancy Dietrich
5000 Sportlerinnen und Sportler aus dem ganzen Vogtland waren Ende August an den Start gegangen. Pro Läufer wurden 3 Euro für einen guten Zweck gespendet. Die Summe ist jetzt übergeben worden.

Nicht nur Tassilo Lenk hat Grund zur Freude: Der Vorsitzende der „Stiftung Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland“ hat in diesen Tagen eine Spende in Höhe von 15.000 Euro entgegen genommen. Die Summe wurde im vergangenen Sommer beim Plauener Firmenlauf gesammelt. Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank...
