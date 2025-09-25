Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach dem Regen wachsen im Vogtland wieder die Pilze – selbst in der Plauener Innenstadt

Bild: Bernd Jubelt
Bild: Bernd Jubelt
Plauen
Nach dem Regen wachsen im Vogtland wieder die Pilze – selbst in der Plauener Innenstadt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gute Nachrichten für alle Pilzfreunde: Es lohnt sich wieder, in die Wälder zu gehen – und nicht nur dort.

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage kommen derzeit immer mehr Pilze aus ihren „Verstecken“. Doch nicht nur in den vogtländischen Wäldern hat die Schwammejagd wieder eingesetzt. Auch in der Plauener Innenstadt lohnt es sich, auf Pilzsuche zu gehen. So bietet derzeit das Umfeld der Friedensbrücke wohl die beste Kulisse für jeden...
