Nach dem Sturmschaden im Vorjahr: Elektrische Oberleitung der Plauener Parkeisenbahn ist repariert

Ob die Saison in der Freizeitanlage bald starten kann, hängt allerdings noch von einer letzten Kontrolle ab.

In der Freizeitanlage Syratal an der Hainstraße wird voraussichtlich am 5. April, ein Samstag, wieder die Parkeisenbahn auf der 1,1 Kilometer langen Strecke fahren - und zwar via elektrischer Oberleitung. Das stellte Geschäftsführer Marcel Kaiser im jüngsten Kulturausschuss des Plauener Stadtrates in Aussicht. Die Leitung war im Frühsommer...