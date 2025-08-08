Nach der Insolvenz der Plauener Gastrofabrik: Neuer Betreiber für Bowlingcenter „Number One“ gefunden

Plauen
Die Freizeiteinrichtung soll im September neu eröffnet werden. Der neue Macher vor Ort ist in Plauen bereits bekannt. Er hat Pläne für Erweiterungen.
Gute Nachrichten für Plauener Bowlingfans: Das Freizeitcenter „Number One“ am Klostermarkt wird voraussichtlich im September wieder öffnen. Das seit Mitte Mai geschlossene Center ist in neue Hände gegangen. Der künftige Betreiber ist in Plauen kein Unbekannter: Der Chemnitzer Rico Neumann hatte im vergangenen Jahr bereits an derselben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.