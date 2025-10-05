Nach Drogenrazzia in Plauen: Staatsanwaltschaft nennt neue Details

Spezialkräfte waren vor mehr als einer Woche in einem Mehrfamilienhaus an der B 92 angerückt. Gegen wen sich die Ermittlungen richten und was die Beamten vor Ort fanden.

Mehr als eine Woche nach der Drogenrazzia an der Siegener Straße in Plauen hat die Staatsanwaltschaft Zwickau nun erste Hintergründe für die Durchsuchungen genannt. Zur Erinnerung: Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) waren in der Nacht zum 24. September in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten dort Räume durchsucht. Der Einsatz... Mehr als eine Woche nach der Drogenrazzia an der Siegener Straße in Plauen hat die Staatsanwaltschaft Zwickau nun erste Hintergründe für die Durchsuchungen genannt. Zur Erinnerung: Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) waren in der Nacht zum 24. September in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hatten dort Räume durchsucht. Der Einsatz...