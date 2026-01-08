MENÜ
  • Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Plauen: Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus meldet die Polizei aus Plauen.
Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus meldet die Polizei aus Plauen.
Plauen
Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Plauen: Polizei nimmt 54-Jährigen fest
Von Tino Beyer
5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in ein Gebäude am Zwoschwitzer Weg.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plauen hat die Polizei einen 54-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Laut einer Information der Polizeidirektion Zwickau verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Haus am Zwoschwitzer Weg und entwendete Schmuck und Bargeld. Einsatzkräfte des Ordnungsamtes stellten ihn...
