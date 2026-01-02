MENÜ
  • Nach einwöchigem Ampelausfall an wichtiger Kreuzung in Plauen: Anlage wieder in Betrieb

Die Ampeln an der Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße funktionierten eine Woche nicht. Jetzt leuchten sie wieder.
Die Ampeln an der Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße funktionierten eine Woche nicht. Jetzt leuchten sie wieder. Bild: Ellen Liebner
Die Ampeln an der Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße funktionierten eine Woche nicht. Jetzt leuchten sie wieder.
Die Ampeln an der Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße funktionierten eine Woche nicht. Jetzt leuchten sie wieder. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach einwöchigem Ampelausfall an wichtiger Kreuzung in Plauen: Anlage wieder in Betrieb
Von Uwe Selbmann und Sabine Schott
Eigentlich galt der gleich nach Weihnachten an der Plauener Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße aufgetretene Fehler bereits als behoben. Doch dann zickte die Anlage erneut herum – bis Freitagvormittag.

An der vielbefahrenen Plauener Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße ist die länger ausgefallene Ampelanlage nun wieder intakt. Seit Freitagvormittag tut sie ihren Dienst. Das Lichtsignal war am 27. Dezember ausgefallen.
