Nach einwöchigem Ampelausfall an wichtiger Kreuzung in Plauen: Anlage wieder in Betrieb

Eigentlich galt der gleich nach Weihnachten an der Plauener Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße aufgetretene Fehler bereits als behoben. Doch dann zickte die Anlage erneut herum – bis Freitagvormittag.

An der vielbefahrenen Plauener Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße ist die länger ausgefallene Ampelanlage nun wieder intakt. Seit Freitagvormittag tut sie ihren Dienst. Das Lichtsignal war am 27. Dezember ausgefallen. An der vielbefahrenen Plauener Kreuzung Chamisso-/Reißiger Straße ist die länger ausgefallene Ampelanlage nun wieder intakt. Seit Freitagvormittag tut sie ihren Dienst. Das Lichtsignal war am 27. Dezember ausgefallen.