Nach folgenschwerem Einbruch in Globus-Markt in Weischlitz: So ist der Stand der Ermittlungen

Der Blitzeinbruch im Juweliergeschäft vom Sommer hält die Polizei weiterhin in Atem. Marktchefin Kitty Fischer und ihr Team sagen: „Wir haben keine Angst.“

In Deutschland geschieht es regelmäßig: Blitzartig brechen Kriminelle in Geschäfte ein, indem sie ein großes Auto in ein Schaufenster steuern, um in Rekordzeit Wertgegenstände zu erbeuten. Oft sind in solchen Fällen Juweliergeschäfte im Visier der Straftäter – so auch im Fall des Weischlitzer Globus-Marktes.