Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Freigabe der Neuen Elsterbrücke in Plauen: Ampelärger zu Stoßzeiten – was sagt die Stadtverwaltung?

Rückstau auf der Reichenbacher Straße: Geduld ist gefragt, wenn man derzeit in Richtung Neue Elsterbrücke unterwegs ist.
Rückstau auf der Reichenbacher Straße: Geduld ist gefragt, wenn man derzeit in Richtung Neue Elsterbrücke unterwegs ist. Bild: Nancy Dietrich
Rückstau auf der Reichenbacher Straße: Geduld ist gefragt, wenn man derzeit in Richtung Neue Elsterbrücke unterwegs ist.
Rückstau auf der Reichenbacher Straße: Geduld ist gefragt, wenn man derzeit in Richtung Neue Elsterbrücke unterwegs ist. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Nach Freigabe der Neuen Elsterbrücke in Plauen: Ampelärger zu Stoßzeiten – was sagt die Stadtverwaltung?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer nachmittags im Bereich der Reichenbacher Straße/B 173 unterwegs ist, braucht als Autofahrer derzeit Geduld.

Rund um die stadtauswärts freigegebene Neue Elsterbrücke staut es sich derzeit regelmäßig. Besonders lange Autoschlangen sind auf der B 173, der Reichenbacher Straße, zu beobachten. Liegt es an der gefühlt kurzen Ampelphase? Im Rathaus verneint man dies auf Anfrage. „Am Ampelprogramm hat es keine Änderungen gegeben“, sagt Verkehrsplaner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
2 min.
Neue Elsterbrücke in Plauen: Wann darf der Autoverkehr rollen?
An der neuen Elsterbrücke geht es voran. Wann dürfen die ersten Autos darüber rollen?
Seit Monaten warten Plauens Autofahrer auf die Freigabe der Brücke stadtauswärts. Während Bahnen schon fahren, muss sich der restliche Verkehr gedulden. Aber nicht mehr lang. Nun nennt das Rathaus einen Termin.
Jonas Patzwaldt
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
18.11.2025
3 min.
Neue Elsterbrücke in Plauen: Stadtauswärts rollt jetzt wieder der Verkehr
Am Dienstagmittag wurde das symbolische Band an der Syrastraße durchgeschnitten.
<b>Nachdem die Straßenbahnen seit Anfang September wieder über die sich im Bau befindliche Neue Elsterbrücke fahren dürfen, können nun auch die Autofahrer aufatmen - zumindest teilweise.</b>
Sabine Schott
17:30 Uhr
3 min.
Einwohner von Großschirma befragt: Wie stehen Sie zu neuen Windkraftanlagen?
Großschirmas Bürgermeister Rolf Weigand ist mit der Einwohnerbefragung sehr zufrieden.
Drei große Windräder sollen zwischen Großschirma und Großvoigtsberg errichtet werden. Der Bürgermeister wollte dazu die Meinung der Einwohner wissen. Wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Wieland Josch
17:30 Uhr
4 min.
Neue Genüsse in Penig: Die Gaststätte im Kulturhaus öffnet wieder
Die Gaststätte im Kultur- und Schützenhaus in Penig hat einen neuen Pächter. Marcus Fuchs eröffnet am 28. November das Lokal.
Nach Jahren der Stille kehrt das gastronomische Leben ins Kultur- und Schützenhaus Penig zurück. Marcus Fuchs, ein erfahrener Eventmanager, setzt auf gutbürgerliche Küche mit internationalem Flair.
Julia Czaja
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
Mehr Artikel