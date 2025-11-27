Nach Freigabe der Neuen Elsterbrücke in Plauen: Ampelärger zu Stoßzeiten – was sagt die Stadtverwaltung?

Plauen
Wer nachmittags im Bereich der Reichenbacher Straße/B 173 unterwegs ist, braucht als Autofahrer derzeit Geduld.
Rund um die stadtauswärts freigegebene Neue Elsterbrücke staut es sich derzeit regelmäßig. Besonders lange Autoschlangen sind auf der B 173, der Reichenbacher Straße, zu beobachten. Liegt es an der gefühlt kurzen Ampelphase? Im Rathaus verneint man dies auf Anfrage. „Am Ampelprogramm hat es keine Änderungen gegeben“, sagt Verkehrsplaner...
