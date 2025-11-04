Nach Gastrofabrik-Insolvenz: Neuer Betreiber eröffnet Plauener Bowlingcenter neu – was Besucher dort jetzt erwartet

Ein halbes Jahr nach dem plötzlichen Aus des Bowlingcenters im Plauener Stadtzentrum steht jetzt die Wiedereröffnung bevor. Der neue Betreiber hat klare Vorstellungen für den Treffpunkt. Was steckt hinter dem Konzept?

„Gut möglich, dass am Anfang noch nicht alles rund läuft", sagt Rico Neumann. Der neue Betreiber des Freizeitcenters „Number One" am Plauener Klostermarkt sieht es positiv. „Aber was wir hier in den letzten vier Monaten geschafft haben, ist wirklich krass. Richtig krass."