  Nach Gastrofabrik-Insolvenz: Neuer Betreiber eröffnet Plauener Bowlingcenter neu – was Besucher dort jetzt erwartet

Rico Neumann (rechts) und sein Marketing-Fachmann Tobias Görke im sanierten Bowling-Bereich. Bild: Ellen Liebner
Rico Neumann (rechts) und sein Marketing-Fachmann Tobias Görke im sanierten Bowling-Bereich. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Gastrofabrik-Insolvenz: Neuer Betreiber eröffnet Plauener Bowlingcenter neu – was Besucher dort jetzt erwartet
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Ein halbes Jahr nach dem plötzlichen Aus des Bowlingcenters im Plauener Stadtzentrum steht jetzt die Wiedereröffnung bevor. Der neue Betreiber hat klare Vorstellungen für den Treffpunkt. Was steckt hinter dem Konzept?

„Gut möglich, dass am Anfang noch nicht alles rund läuft“, sagt Rico Neumann. Der neue Betreiber des Freizeitcenters „Number One“ am Plauener Klostermarkt sieht es positiv. „Aber was wir hier in den letzten vier Monaten geschafft haben, ist wirklich krass. Richtig krass.“
Mehr Artikel