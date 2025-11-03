Nach Grabungsarbeiten: Archäologen geben Geheimnisse der vogtländischen Erde preis

Plauen
Vor dem Bau der Stromtrasse Südostlink haben Archäologen nach Überresten ehemaliger Besiedlungen gesucht. Sie sind fündig geworden. Jetzt haben sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in Plauen präsentiert.
Einen spannenden Blick in die vogtländische Geschichte erlebten Besucher am Wochenende im Plauener Rathaus. Denn dort berichteten Archäologen darüber, welche Schätze sie im Rahmen von Ausgrabungen in der vogtländischen Erde gefunden haben.
