Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Grabungsarbeiten: Archäologen geben Geheimnisse der vogtländischen Erde preis

Neue Stromtrassen sollen den Norden Deutschlands mit dem Süden verbinden. Doch bevor derartige Bauarbeiten beginnen können, finden Grabungsarbeiten von Archäologen statt.
Neue Stromtrassen sollen den Norden Deutschlands mit dem Süden verbinden. Doch bevor derartige Bauarbeiten beginnen können, finden Grabungsarbeiten von Archäologen statt. Bild: Henning Kaiser/dpa
Neue Stromtrassen sollen den Norden Deutschlands mit dem Süden verbinden. Doch bevor derartige Bauarbeiten beginnen können, finden Grabungsarbeiten von Archäologen statt.
Neue Stromtrassen sollen den Norden Deutschlands mit dem Süden verbinden. Doch bevor derartige Bauarbeiten beginnen können, finden Grabungsarbeiten von Archäologen statt. Bild: Henning Kaiser/dpa
Plauen
Nach Grabungsarbeiten: Archäologen geben Geheimnisse der vogtländischen Erde preis
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Bau der Stromtrasse Südostlink haben Archäologen nach Überresten ehemaliger Besiedlungen gesucht. Sie sind fündig geworden. Jetzt haben sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in Plauen präsentiert.

Einen spannenden Blick in die vogtländische Geschichte erlebten Besucher am Wochenende im Plauener Rathaus. Denn dort berichteten Archäologen darüber, welche Schätze sie im Rahmen von Ausgrabungen in der vogtländischen Erde gefunden haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
3 min.
„Die Stadt Plauen nicht nur besser, sondern auch menschlicher gemacht“: Harald Seelbinder erhält Stadtplakette
Harald Seelbinder hat die Stadtplakette erhalten. Seine Frau Katrin freut sich mit ihm.
Harald Seelbinder hat am Freitagabend in Plauen die hohe Auszeichnung erhalten. Zugleich wurden Vereine und Gemeinschaften sowie verdiente Persönlichkeiten mit Bürgerpeisen ausgezeichnet.
Peter Albrecht
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
21.10.2025
4 min.
Nur 15 Tage Urlaub und 1,64 Mark Stundenlohn: So erging es vogtländischen Textilarbeiterinnen
Katrin Färber hat die Sonderausstellung in der Fabrik der Fäden kuratiert, rechts im Bild: Martina Denecke.
Die Textilindustrie im Vogtland – sie ist undenkbar ohne die vielen Frauen, die in der Branche tätig waren. Auf sie richtet sich jetzt der Blick in einer spannenden Ausstellung in der Fabrik der Fäden. Die Macher suchen Zeitzeugen.
Peter Albrecht
Mehr Artikel