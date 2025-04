Nach Großbrand im Vogtland rollt Welle der Hilfsbereitschaft an

Noch am Abend des Feuers in Schönberg begann eine Online-Spendenaktion. Eine Bürgerin hatte sie initiiert - ein Riesenerfolg. Auch die Gemeinde hat Unterstützung angeboten. Was die Polizei zur Brandursache sagt.

Nach dem Großbrand in Schönberg ist die Hilfsbereitschaft der Vogtländer groß. „Es ist ein Zeichen, dass die Menschen füreinander da sind", sagt Nicole Baumgärtel, Initiatorin einer Spendenaktion. Der Landwirt hat bei dem Feuer unter anderem elf Rinder und zwei Gebäude verloren. Geschätzter Schaden: mindestens 250.000 Euro.