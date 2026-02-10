Nach Großeinsatz der Polizei in Plauen wegen „staatsgefährdender Gewalttat“ im vergangenen Sommer: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Im August 2025 hatte die Polizei, schwer bewaffnet, Abschnitte eines Wohngebiets an der B 92 in Plauen durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stand eine minderjährige Person.

Nach einem Großeinsatz der Polizei im August 2025 in Plauen sind die Ermittlungen noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Das teilte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Patrick Pintaske, jetzt auf Nachfrage der „Freien Presse" mit.