  • Nach jahrelanger Debatte über störende Treppe am Elsterradweg in Plauen: Jetzt ist endlich eine Lösung in Sicht

Der Elsterradweg wird durch eine Treppe und eine sogenannte Schiebehilfe unterbrochen.
Der Elsterradweg wird durch eine Treppe und eine sogenannte Schiebehilfe unterbrochen. Bild: Ellen Liebner
Der Elsterradweg wird durch eine Treppe und eine sogenannte Schiebehilfe unterbrochen. Bild: Ellen Liebner
Der Elsterradweg wird durch eine Treppe und eine sogenannte Schiebehilfe unterbrochen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach jahrelanger Debatte über störende Treppe am Elsterradweg in Plauen: Jetzt ist endlich eine Lösung in Sicht
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Volvo-Autohaus in Plauen stoßen Radfahrer auf ein Hindernis. Dieses soll nun verschwinden. Was konkret geplant ist und bis wann die Arbeiten erledigt sein sollen.

Gute Nachricht für Fahrradfahrer und Fußgänger: Der schon länger geplante Bau einer barrierefreien Rampe für Fußgänger, Rollstuhl- und Radfahrer zwischen dem Elsterradweg am Volvo-Autohaus und dem höher gelegenen Bürgersteig an der Stresemannstraße soll laut Aussage von Plauens Tiefbauamtsleiter Steffen Ullmann noch in diesem Jahr...
