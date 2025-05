Nach neun Jahren ist Schluss: Beliebte Schauspielerin verlässt das Theater Plauen-Zwickau

Ins Schauspiel-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau kommt frischer Wind: Wer geht, wer neu kommt und was Intendant Dirk Löschner als „Spardiktat“ kritisiert.

Veränderung steht mit der neuen Spielzeit im Schauspiel-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau an. Das kündigte Generalintendant Dirk Löschner an. Zwei neue Ensemble-Mitglieder wechseln im Sommer ans Haus: Joshua Damen war zuletzt als Student des Schauspielinstituts „Hans Otto“ am „Studio“ des Schauspiel Leipzigs in „Nosferatu“ zu...