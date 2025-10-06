Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Ortsbegehung im Plauener Westend und der Siedlung Neundorf: Das kam bei der Prüfung der geschilderten Probleme heraus

In der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße fand die jüngste Einwohnermeldeversammlung statt.
In der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße fand die jüngste Einwohnermeldeversammlung statt.
Plauen
Nach Ortsbegehung im Plauener Westend und der Siedlung Neundorf: Das kam bei der Prüfung der geschilderten Probleme heraus
Von Peter Albrecht
Rund 50 Einwohner waren mit dabei, als die Stadtverwaltung jetzt eingeladen hatte, um Ergebnisse der jüngsten Ortsbegehung vorzustellen. Dabei ging es auch um ein innovatives Nahverkehrsprojekt.

Ein innovatives Projekt könnte den öffentlichen Personennahverkehr im Westend verbessern. Darüber ist kürzlich bei der Einwohnerversammlung der Plauener Stadtverwaltung in der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße informiert worden. In der Veranstaltung wurden die während der Ortsbegehung Anfang September vorgebrachten Probleme in dem...
