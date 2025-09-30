Nach Ortsbegehung im Plauener Westend und in Siedlung Neundorf: Welche Probleme gelöst werden sollen

Plauen
Bürger und Vertreter von Stadt, Polizei, Straßenbahn und Wohnungsbaugesellschaft waren im Westen der Stadt unterwegs. Nun steht eine Einwohnerversammlung an.
Zur Einwohnerversammlung mit Verantwortlichen aus dem Rathaus lädt die Stadtverwaltung für Donnerstag, 18 Uhr, in die Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße ein. Es soll die Ortsbegehung ausgewertet werden, die Anfang September im Westend und in der Siedlung Neundorf stattgefunden hatte. Einwohner, Rathausmitarbeiter, Polizei, Straßenbahn- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.