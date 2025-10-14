Nach Ortsbegehung im Plauener Westend: Was mit Straßen und Wegen jetzt passieren soll

Ein Großteil der beim Rundgang der Stadtverwaltung von Anwohnern angesprochenen Probleme drehte sich um den Verkehr. Jetzt gibt es erste Ergebnisse.

Hangsicherung: Diese Sicherheitsmaßnahme ist für viele Plauener ein Ärgernis: Schon seit Monaten ist der Bereich am Hang unterhalb der Grundschule Kuntzehöhe im Westend gesperrt. Damit entfallen der Fußweg und Parkplätze. Anwohner hatten bei der Ortsbegehung mit Vertretern der Stadtverwaltung Anfang September auf das Problem aufmerksam... Hangsicherung: Diese Sicherheitsmaßnahme ist für viele Plauener ein Ärgernis: Schon seit Monaten ist der Bereich am Hang unterhalb der Grundschule Kuntzehöhe im Westend gesperrt. Damit entfallen der Fußweg und Parkplätze. Anwohner hatten bei der Ortsbegehung mit Vertretern der Stadtverwaltung Anfang September auf das Problem aufmerksam...