Nach Rätsel um Transporter an Plauener B 92: Wo ist er hin?

Ein verlassener Transporter sorgte für Aufsehen an der vogtländischen Bundesstraße. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Was passiert ist.

Mitte September ist ein Transporter bei einer Polizeikontrolle wegen technischer Mängel abgestellt worden. Der Halter, der sich im Ausland aufhält, war nicht erreichbar. Dann verschwanden die Kennzeichen, später wurde der Wagen mit Graffiti besprüht. Bereits Mitte November brachte die Stadt einen Warnaufkleber an.