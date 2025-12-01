Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92.
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92. Bild: Ellen Liebner
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92.
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Rätsel um Transporter an Plauener B 92: Wo ist er hin?
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein verlassener Transporter sorgte für Aufsehen an der vogtländischen Bundesstraße. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Was passiert ist.

Mitte September ist ein Transporter bei einer Polizeikontrolle wegen technischer Mängel abgestellt worden. Der Halter, der sich im Ausland aufhält, war nicht erreichbar. Dann verschwanden die Kennzeichen, später wurde der Wagen mit Graffiti besprüht. Bereits Mitte November brachte die Stadt einen Warnaufkleber an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
24.11.2025
1 min.
Ampel außer Betrieb: Unfall mit Bus des Schienenersatzverkehrs in Plauen
Am Sonntagabend ist es zu einem Unfall mit leerem Bus in Plauen gekommen.
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ist mitten in Plauen ein Sachschaden von rund 22.000 Euro entstanden. Das ist dazu bekannt.
Jonas Patzwaldt
25.11.2025
2 min.
Rätsel um herrenloses Fahrzeug mit Graffiti an der B 92 in Plauen
An der B 92 zwischen Plauen und Oberlosa steht seit einiger Zeit ein verlassenes Fahrzeug.
Seit Wochen steht ein auffälliger Transporter auf einem Parkplatz nahe Oberlosa. Was hat es damit auf sich?
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel