Nach Razzia im Plauener Stadtzentrum: Auf Fahndungserfolg folgte jetzt ein Urteil

Über Stunden hinweg durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei im vergangenen Jahr eine Wohnung am Hradschin. Der damals Festgenommene ist jetzt rechtskräftig verurteilt.

Im vergangenen Sommer hatten gleich mehrere unabhängig voneinander durchgeführte Razzien im Plauener Stadtgebiet die Bürgerinnen und Bürger in Aufruhr versetzt. So sorgte eine großangelegte Fahndungsaktion am 11. Juni 2024 in der Plauener Possig für Aufsehen. Die Ermittler durchsuchten dort samt Kriminaltechnik und Spürhunden ein Wohnhaus.