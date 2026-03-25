Nach Schließung von Kaufland-Tankstelle in Plauen: Jetzt tut sich etwas auf dem Gelände

Seit dem vergangenen Juni hat die Tankstelle am Einkaufskomplex in Haselbrunn geschlossen. Doch eine Neueröffnung ist in Sicht. Was dort konkret geplant ist.

Erst einkaufen, dann tanken: Bis vor einem Jahr war beides am Kaufland-Komplex im Plauener Stadtteil Haselbrunn möglich. Doch seit der Schließung der Tankstelle sind die Wege zum Tanken etwas länger. Erst einkaufen, dann tanken: Bis vor einem Jahr war beides am Kaufland-Komplex im Plauener Stadtteil Haselbrunn möglich. Doch seit der Schließung der Tankstelle sind die Wege zum Tanken etwas länger.