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Betriebshandwerker Jan Kanzler ließ das Graffiti mit Wiedererkennungseffekt verschwinden.
Betriebshandwerker Jan Kanzler ließ das Graffiti mit Wiedererkennungseffekt verschwinden. Foto: Sabine Schott
Nach der Komplettsanierung kann ab 7. April wieder Benzin und Diesel gezapft werden.
Nach der Komplettsanierung kann ab 7. April wieder Benzin und Diesel gezapft werden. Foto: Ellen Liebner
Die Firma Kaya aus Aschaffenburg sanierte die Schächte, in denen die Flüssigkeiten gelagert werden.
Die Firma Kaya aus Aschaffenburg sanierte die Schächte, in denen die Flüssigkeiten gelagert werden. Foto: Ellen Liebner
Michael Schmidt (links) und Ugur Kaya von der gleichnamigen Umwelttechnik-Firma.
Michael Schmidt (links) und Ugur Kaya von der gleichnamigen Umwelttechnik-Firma. Foto: Ellen Liebner
Betriebshandwerker Jan Kanzler ließ das Graffiti mit Wiedererkennungseffekt verschwinden.
Betriebshandwerker Jan Kanzler ließ das Graffiti mit Wiedererkennungseffekt verschwinden. Foto: Sabine Schott
Nach der Komplettsanierung kann ab 7. April wieder Benzin und Diesel gezapft werden.
Nach der Komplettsanierung kann ab 7. April wieder Benzin und Diesel gezapft werden. Foto: Ellen Liebner
Die Firma Kaya aus Aschaffenburg sanierte die Schächte, in denen die Flüssigkeiten gelagert werden.
Die Firma Kaya aus Aschaffenburg sanierte die Schächte, in denen die Flüssigkeiten gelagert werden. Foto: Ellen Liebner
Michael Schmidt (links) und Ugur Kaya von der gleichnamigen Umwelttechnik-Firma.
Michael Schmidt (links) und Ugur Kaya von der gleichnamigen Umwelttechnik-Firma. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Nach Schließung von Kaufland-Tankstelle in Plauen: Jetzt tut sich etwas auf dem Gelände
Redakteur
Von Sabine Schott
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Seit dem vergangenen Juni hat die Tankstelle am Einkaufskomplex in Haselbrunn geschlossen. Doch eine Neueröffnung ist in Sicht. Was dort konkret geplant ist.

Erst einkaufen, dann tanken: Bis vor einem Jahr war beides am Kaufland-Komplex im Plauener Stadtteil Haselbrunn möglich. Doch seit der Schließung der Tankstelle sind die Wege zum Tanken etwas länger.
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