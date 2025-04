Nach Sprengung von Geldautomat in Plauener Einkaufszentrum: Händler verärgert über Umsatzeinbußen - „Weil einer Quatsch macht, werden alle bestraft“

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zu Samstag in der Ladenzeile des Haselbrunner Einkaufszentrums läuft der Betrieb wieder regulär. Ein Problem haben viele Geschäfte.

Am Montagmorgen herrscht geschäftiges Treiben im Kaufland-Einkaufszentrum im Plauener Stadtteil Haselbrunn. Alles wie immer also? Fast, denn den Betreibern der Geschäfte in der Ladenzeile sitzt der Schreck noch in den Knochen. „Ich konnte es nicht glauben, als ich am Sonnabend den Anruf von der Marktleitung bekam“, sagt Eyyüp Becerikli,...