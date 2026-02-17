MENÜ
  Nach Studie zur Lebenssituation von jungen Leuten im Vogtland: Was hat sich getan?

Viele junge Vogtländer fühlen sich oft allein.
Viele junge Vogtländer fühlen sich oft allein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Aggression unter Altersgenossen: Viele Kinder und Jugendliche fürchten sich davor.
Aggression unter Altersgenossen: Viele Kinder und Jugendliche fürchten sich davor. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Keine Hobbys, keine Freunde – manchmal ist das Tablet die einzige Ablenkung.
Keine Hobbys, keine Freunde – manchmal ist das Tablet die einzige Ablenkung. Bild: Annette Riedl/dpa
Plauen
Nach Studie zur Lebenssituation von jungen Leuten im Vogtland: Was hat sich getan?
Redakteur
Von Sabine Schott
3000 Jugendliche und 50 Sozialarbeiter aus der Region hatten sich an einer Online-Umfrage beteiligt. Viele Probleme kamen zur Sprache. Wurden sie gelöst?

Psychische Probleme, aggressive Altersgenossen, Wunsch nach Treffs und Discos: Das waren nur einige der Ergebnisse einer Online-Umfrage unter 3000 Jugendlichen und 50 Sozialarbeitern im Vogtland. Vor einem Jahr waren die Ergebnisse vorgestellt worden – und damit verbunden: viele Hoffnungen. Etwa die Hoffnung, dass sich etwas tut bei in der...
Mehr Artikel